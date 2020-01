Liberaron a un acusado de femicidio y denuncian amenazas

Bruno Caamaño, ex hijastro del imputado, declaró que Barberio le había confesado el crimen con el objetivo de pedirle ayuda para desmembrar el cuerpo y apropiarse de la casa de la víctima, un plan que sostenía con una cómplice del asesinato. Desde la liberación, reveló amenazas contra él, su madre y vecinos.

“Vivimos a la vuelta de su casa y nos enteramos de la excarcelación porque lo encontramos en la calle. Nos amenaza, se mete en el jardín y mira para adentro de mi casa. Cuando fui a reclamarle al juez del 17, Giudice Bravo, me dijo que si yo no le contaba que Pablo (Barberio) estaba libre no se enteraba. Los dos juzgados son una vergüenza. Nuestros vecinos también están aterrados, algunos tienen ataques de pánico”, sostuvo el joven.

Fuentes judiciales revelaron que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 17 derivó la competencia al Juzgado Civil Nº 23, que resolvió el traslado del imputado al Hospital Borda con una custodia policial que no se cumplió. A los días volvió a su casa. La realidad es que el juzgado levantó la prisión preventiva, el juicio oral aún está pendiente y tanto los testigos como los vecinos aseguran estar en riesgo.

“Pablo (Barberio) siempre fue violento. Es un peligro, agredía a los vecinos y hasta les tiraba con una ballesta. En una oportunidad intentó atropellar con su moto. Les está diciendo algunos vecinos que es inocente, pero acá todos sabemos que es peligroso, le gusta provocar y que le tengan miedo”, contó María de Villa Luro.

Proteccionistas de animales advierten que Barberio utiliza un perfil falso en Facebook bajo el nombre Antonio Montana (en referencia al mafioso de “Scarface”) desde donde asegura su inocencia, a veces amenaza, otras busca activamente animales para “adoptar” y otras se burla.

“Pablo se trepa por los techos de los vecinos, dijo que va a envenenar los tanques de agua y hasta maneja el auto del padre sin licencia de conducir. Su estrategia es hacerse pasar por loco, pero siempre tuvo premeditación en todo lo que hacía”, reveló Diego F., otro de sus vecinos.

LOS HECHOS

El cadáver de Gloria Sierra fue encontrado en su casa de Flores. La víctima fue golpeada, arrojada por la escalera, estrangulada y tenía una bolsa de plástico en la cabeza.

LA CARÁTULA

“Femicidio, homicidio agravado por el vínculo y criminis causae”.

EL TESTIGO PRINCIPAL

Bruno Caamaño había incriminado a su ex padrastro en el asesinato de la abogada. Declaró que le confesó el crimen con el objetivo pedirle ayuda para desmembrar y descartar el cuerpo. Le dijo que la mató con sus propias manos y que le había costado matarla. Una de las frases más fuertes que usó para expresar la dificultad de asesinarla: “era dura la vieja” (sic).

EL MÓVIL DEL CRIMEN

Una hipótesis del móvil fue la apropiación de la casa de la víctima en Flores, inmueble valuado en más de 1 millón de dólares.

OTRA SOSPECHOSA POR EL CRIMEN

Elisabet Koenig es la otra imputada en el crimen y al igual que Barberio, también asegura ser proteccionista de animales. La Justicia encontró chats entre Koenig y Barberio en los que confabulaban para adulterar la escritura, que curiosamente desapareció de la casa de la víctima.

EL VÍNCULO ENTRE GLORIA SIERRA Y PABLO BARBERIO

Pablo se había acercado a Gloria para ayudarla a investigar la causa de la aparición de los animales muertos en la vereda de su casa. Gloria aceptó y lo contrató para que la ayude a atender a sus animales.

ALLANAMIENTO EN LA CASA DE BARBERIO

Tras el hallazgo del cuerpo y la detención de Barberio se allanó su vivienda donde encontraron animales desnutridos, gatos y perros muertos en la heladera y semienterrados.

“La liberación de Barberio pone en riesgo a toda la población, a los testigos, vecinos, animales y a cualquiera que él decida. La Justicia descansó más de dos años y con basta evidencia lo liberó en la feria judicial. Le pedimos intervención inmediata a la Ministra de Justicia para evitar más muertes”, enfatizó Daniel, activista por los derechos de los animales.