VIDEO: Las imágenes del helicóptero de Kobe Bryant minutos antes de estrellarse

Según detalló el usuario, a través de la red social Twitter, decidió salir a filmar porque "lo sorprendió el ruido que hacía la aeronave y porque estaba haciendo maniobras en círculos muy violentos”.

KOBE BRYANT HELICOPTERO VOLANDO.mov

Según informó el alguacil, Alex Villanueva, aún se está tratando de reconocer los restos de los 9 pasajeros que viajaban en la aeronave.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de los Estados Unidos difundió este martes que el helicóptero que cayó el domingo pasado cuando murieron nueve personas, entre ellas al ex astro NBA Kobe Bryant, no estaba equipado con un sistema de alarma de terreno. “La máquina no estaba equipada con un sistema de alarma de terreno que podría haber advertido al piloto que se estaba acercando a una ladera”, indicaron funcionarios de la NTSB, según reprodujo el diario Los Angeles Times.