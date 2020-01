Alerta por coronavirus: se activó el protocolo especial por dos casos sospechosos en Ezeiza

Si bien la nueva cepa de esta infección respiratoria o gastrointestinal no llegó al país, este miércoles ya se activó el protocolo sanitario en Ezeiza por dos casos sospechosos: se trata de una pasajera española que llegó 07:50 de Roma en Alitalia y otra taiwanesa que arribó a las 10:00 de Dallas por American Airlines.

Según trascendió, las mujeres presentaban un cuadro de tos intensa y fiebre. Los especialistas encendieron las alarmas, la pusieron en observación y siguieron las indicaciones impuestas por el Ministerio de Salud. Finalmente, las pasajeras no presentaban el virus.



El Gobierno inició un protocolo en el caso de que se presenten casos de coronovirus, pese a que la Organización Mundial de la Salud ( OMS) no decretó el alerta mundial. “Veo el riesgo lejano. No ha habido síntomas en nuestro país, pero cualquiera pasajero que lo presente no podrá bajar del avión”, explicó Ginés González García

El ministerio de Salud dispuso que cualquier persona que venga de un país procedente de China con escalas vía París, Roma o San Pablo tendrá que pasar por un protocolo. “Todo el sistema de sanidad está en alerta”, agregó el funcionario.



El establecimiento capacitado para recibir supuestos casos de coronavirus será el Hospital zonal General de Agudos Dr. Alberto Eurnekian de Ezeiza. También está trabajando en el tema el Instituto de enfermedades infecciosas Carlos Malbrán.