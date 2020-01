Fue víctima de violencia de género durante nueve años hasta que huyó al Chaco

"Creí que me mataba", expresó Zalazar, quien le reconoció al sitio LMCipolletti que denunció al hombre ante la justicia por violencia de género pero siguió en pareja con él porque pensó que cambiaría.

La mujer reveló que su ahora ex pareja llegó a amenazarla con un cuchillo y que luego de los ataques no se hacía cargo de sus actos. A través de los hijos del hombre se enteró de que no es su primera víctima sino "la tercera que casi mata".





chapita violencia de genero

En una nueva prueba de manipulación, una vez separados su ex pareja le envió un mensaje: "Me dijo que no me preocupe por él, que está muy bien. Pero que duda de que a mí me vaya bien sin él", reveló la mujer.

Mientras tanto hizo la denuncia y en vez de un botón antipánico recibía la visita diaria de un policía que le hacía firmar una planilla para certificar que estaba a salvo. Lo que se dice una vida acotada.

Ahora que está instalada en el Chaco -y que puso en venta su casa de Neuquén- Zalazar espera poder reactivar sus planes, conseguir un trabajo y empezar una nueva vida.