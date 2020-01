La Anmat prohibió el uso y la venta de tres esmaltes de uñas

Según explicaron desde esta entidad "a fin de proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados" decidió prohibir el uso y la comercialización en todo el territorio nacional de todas las presentaciones de los productos que están rotulados de la siguiente manera: "MAGK SOAK OFF BASE COAT", for professional use only, cont. neto 10 ml, sin más datos; "MAGK SOAK OFF TOP COAT", for professional use only, cont. neto 10 ml, sin más datos y "NAIL POLISH KYLIE MIRROR", cont. neto 15 ml.".

La medida se tomó luego de que una persona reportara ante Cosmetovigilancia que "había adquirido, en diversos comercios de la Ciudad”, como en Marcado Libre, y no contaban con esta información.