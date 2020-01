Matías Kulfas comparó a Macri con Bart Simpson: "Hace travesuras y después culpa a otros"

KULFAS MACRI BART.mp4



“Fue llamativo ese video de Macri diciendo que el alertaba que se estaba tomando deuda en exceso, no quiero hacer definiciones muy fuertes, pero me recordó a Bart Simpson que hace travesuras y después la culpa fue de otro o no se hace cargo”, dijo el funcionario durante la conferencia de prensa donde anunció las nuevas medidas para las pymes.



Macri reapareció el fin de semana en un encuentro informal con referentes y militantes del PRO en Villa La Angostura. “No nos van a llevar puestos”, afirmó el ex mandatario y agregó: "Yo siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda", dijo.



En ese sentido, Kulfas señaló este jueves: "Si pensaba eso por qué no lo frenó, por qué no tomo otro camino. Me parece que amerita una reflexión más profunda acerca del grado de responsabilidad de quien tienen quienes conducen los destinos del país", dijo el funcionario.