Alexis Mac Allister se despidió de Boca y se va al Brighton: "Es una oportunidad irrepetible"

Así lo confirmó el propio jugador en su cuenta de Instagram, en la que le escribió un sentido mensaje a los hinchas: "Quiero contarles que a pesar de haber estado sólo 6 meses en el club tengo un cariño muy grande por todos ustedes, porque me hicieron sentir como si toda la vida hubiese jugado en este gran equipo. Hoy me toca despedirme y quiero agradecer a las autoridades de la institución esta oportunidad que me dan de aprovechar este permiso de trabajo especial para poder jugar en una de las mejores ligas del mundo. Fue muy difícil para mí tomar esta decisión, pero quizás es una oportunidad que sea irrepetible por no tener el pasaporte comunitario. Los clubes llegaron a un acuerdo gracias a la compresión de Boca y esto me da la oportunidad de empezar mi experiencia internacional. Hasta pronto!", escribió el ex jugador de Argentinos Juniors.

El pampeano de 21 años se iba a incorporar al club inglés en junio próximo, pero como Brighton está a dos puntos de la zona de descenso, decidió llevárselo ahora mejorando incluso la cláusula de salida establecida inicialmente si el pase se concretaba en diciembre, que era de 500 mil euros.

En principio, Brighton ofreció ahora 600.000 euros para llevarse inmediatamente el jugador y 200.000 más en caso de salvarse del descenso.

El total del pase de Mac Allister a la entidad británica es de 9.000.000 de euros y, si bien en Boca se había indicado que el jugador prefería quedarse hasta mediados de año, desde el entorno del futbolista se manifestó lo contrario.

De esta manera, el técnico Miguel Ángel Russo se queda sin una pieza clave en su funcionamiento a pocas horas del cierre del libro de pases.