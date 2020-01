Piden el levantamiento del secreto bancario y fiscal del funcionario macrista Rodrigo Sbarra

El fiscal Gerardo Pollicita pidió este viernes el levantamiento del secreto bancario y fiscal del ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción, Rodrigo Sbarra, en la mira de la Justicia desde que se encontrara en su despacho un sobre con 10 mil dólares en una cajonera, para remitir al Banco Central y AFIP.



Por otro lado, la Justicia federal detectó la supuesta compra de un lote en Nordelta, provincia de Buenos Aires, que no fue declarado por el ex funcionario macrista.