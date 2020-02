Maradona: "El fútbol no es para boludos, hay otro deporte que juegan los boludos"

Este viernes, Gimnasia y Esgrima La Plata empató 1 a 1 con Huracán y al término del partido, Diego Maradona, sin mencionar al rugby, disparó una crítica que parece ser destinada a quienes lo practican.

“El fútbol no es para boludos, hay otro deporte al que juegan los boludos, pero no lo voy a decir porque se me van a venir todos encima", afirmó.