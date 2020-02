Encontraron 100 mil netbooks: el día que Macri se mostró en contra de entregar computadoras a chicos en edad escolar

Embed La SIGEN detectó más de 100 mil netbooks sin entregar por el gobierno anterior. Más información en https://t.co/9nsPLRwctQ pic.twitter.com/52W8oAhSQh — sigenarg (@sigenarg) January 31, 2020

Esta supuesta desidia de la adminstración que terminó el 10 de diciembre último bien se ajustaría a las palabras del ex presidente Mauricio Macri quien deslizó que no era correspondiente entregar computadoras a chicos en edad escolar si no tenían conexión a Internet.

“¿De qué servía repartir computadoras si no tenían conexión a Internet. Es como repartir asado y no tener parrilla, ni algo para prender el fuego", comparó el ahora presidente de la Fundación FIFA. Fue durante un acto en Bragado en el que el jefe de Estado que estuvo al frente del ciclo mayor ciclo de endeudamiento de la historia argentinacalificó al programa Conectar Igualdad como una de “todas esas cosas absurdas” que hacía el gobierno que lo precedió.

“Ahora estamos haciendo estas bases reales, estos cimientos sobre los cuales este país va a crecer. Y va a crecer durante muchos años porque por primera vez no acudimos a ningún parche, a ningún atajo, a ninguna cosita así mágica", enumeró Macri en cuya gestión la economía cayó en tres de sus cuatro años de mandato. En la comparación, extraña, tomó como objeto de estudio al asado en cuya gestión el kilo subió más de un 100%.

No obstante, en marzo de 2016 el propio Macri anunciaba la continuidad del programa iniciado por la administración de Cristina Kirchner en 2010. “Vamos a seguir con Conectar Igualdad, que es un programa que está bien", declaró en un acto en la localidad bonaerense de Merlo.

En diciembre de 2016, Anses reconoció a través de un comunicado que incumplió con la distribución de netbooks a estudiantes secundarios del programa Conectar Igualdad. Admitió que solo entregó unas 350 mil máquinas, cuando correspondían 600 mil para mantener la cobertura del ciento por ciento en todo el país que se había alcanzado en diciembre de 2014.

En 2018, Conectar Igualdad ya había dejado de existir. El decreto 386/2018 creó Aprender Conectados, un programa con el que dejaron de entregar las netbooks a los chicos para pasar a equipar a las escuelas. De esta manera, los estudiantes de las escuelas públicas limitaban su acceso a la tecnología a las horas en las que tenían clase de informática. En el mejor de los casos tenían sus computadoras en las aulas por lo que como mucho podían usarlas durante el horario escolar.

El periodista Gustavo Sarmiento de Tiempo Argentino publicó con datos del Observatorio de Políticas Públicas Educativas (OPPE) de ATE que Conectar Igualdad fue vaciado desde diciembre de 2015, con despidos, provincialización de funciones y subejecución, lo que dio como saldo que entre 2016 y 2018 casi 800 mil chicos se quedaron sin su netbook.

Según datos del Ministerio de Hacienda de la Nación, la cantidad de computadoras entregadas en 2015 fue 443 mil en total, mientras que en 2018 (último año completo con datos oficiales) este número se redujo a casi 50 mil netbooks. El mayor reparto de los dispositivos se registró en 2011, 2013 y 2014.

El gobierno de Macri justificó que en las pruebas Aprender, el 87% de los chicos de secundario afirmó tener al menos una computadora en casa. Un 13% quedó afuera sin importarles.

Las notebooks encontradas en el depósito del Correo Argentino fueron adquiridas entre 2016 y 2017 por la empresa EDUC.AR y debían distribuirse como parte de los programas “Escuelas del Futuro”, “Aprender Conectados (ex Conectar Igualdad)”, “Aulas Digitales”, y “Primaria Digital”.

El ex ministro de Educación macrista, Alejandro Finocchiaro, se defendió y dijo que "esas computadoras, de ningún modo obsoletas, son parte del equipamiento de Aprender Conectados que, junto a otros dispositivos adquiridos en distintos tiempos y órdenes de compra, como kits de robótica y programación, esperaba ser distribuido”.

“En 2019 alcanzamos a entregar más del 60%. El remanente, de acuerdo al cronograma, debía llegar a las escuelas este año", sostuvo el funcionario.

El gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández ya anunció el regreso de Conectar Igualdad. Aún sin oficializarse, se estima que además de netbooks podría efectivizarse la entrega de teléfonos celulares inteligentes con Internet que pueden extenderse a las computadoras. Con la conectividad, se caerá también la fallida metáfora del "asado sin parrilla" para justificar otro incumplimiento del primer presidente latinoamericano que fracasó en su intento de reelección.