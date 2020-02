Losardo: "Es una barbaridad que recién en dos años inicien el juicio por el caso Báez Sosa"

Embed

“Es una barbaridad que recién en dos años inicien el juicio por el crimen en Villa Gesell. Hay muchos casos que no están en los medios y también están esperando un juicio”, dijo la funcionaria del gobierno de Alberto Fernández en declaraciones a Radio 10.

Para Losardo, "tenemos que mejorar los procesos judiciales. Puede haber más personas sufriendo una injusticia. El Poder Judicial tiene que agilizar los procesos, no podemos pensar en responsabilizar solamente al Poder Ejecutivo”.

“Tenemos que acelerar los nombramientos, que no haya tantas vacantes y que no haya tantos jueces subrogantes. Cada juez tiene que estar en su juzgado, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo”, se manifestó respecto a la subrogación de juzgados.