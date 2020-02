Coronavirus: la Sociedad Argentina de Infectología desaconsejó el uso de barbijos

A través de un comunicado que también firmó la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) explicó que “los virus respiratorios, incluyendo el 2019-nCoV, no se encuentran suspendidos en el aire” y que el uso de estas máscaras no se sugiere en Argentina ni en América Latina, donde hasta la fecha no se confirmaron casos.

Embed Desaconsejamos el uso de barbijo - Comunicado conjunto con @SAVE_oficial. ¡Gracias por difundir!

Los virus respiratorios, incluyendo el 2019-nCoV, no se encuentran suspendidos en el aire. https://t.co/C7f1TJuxKs — Sociedad Argentina Infectología (@SADI_ORG) February 3, 2020

“Es necesario que una persona infectada con dicho virus lo elimine a través de sus secreciones y solo estarán expuestos quienes se encuentren a corta distancia”, insistió la SADI, por lo que el uso de barbijo “solo se recomienda para personas que tengan síntomas respiratorios (tos, fiebre, dolor de garganta) y que hayan regresado de China en los últimos 14 días o hayan estado en contacto con personas enfermas que hayan regresado de China en los últimos 14 días”.

¿Qué recomiendan?

Según el organismo, para prevenir la transmisión de ésta y otras infecciones la higiene de manos y toser o estornudar sobre el pliegue del antebrazo”.



En tanto, desde el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) afirmaron que subieron las ventas de barbijos y alcohol en gel en las farmacias de la Ciudad de Buenos Aires un 10%. Estos elementos pueden costar entre 10 pesos -los de tela- hasta 250 pesos.