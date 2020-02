Grave denuncia de una ex Platense: alcohol a menores, violencia y "favores" a la AFA

“Sí, no soy más jugadora de Club Atlético Platense, pero no lo soy hace mucho tiempo”, comenzó Candela en su cuenta de Instagram luego de que se confirmara su pase al equipo de futsal de Sportivo Barracas.

Sin embargo, los motivos que la llevaron a alejarse del club "calamar" no solo tienen que ver con incompatibilidad horaria entre entrenamientos y trabajo, sino con un trasfondo que denunció e hizo visible en su perfil.

“Dejé de ser jugadora cuando en plena pretemporada fueron a comprar bebidas alcohólicas con una menor de edad, dejé de ser jugadora cuando nos pedían que no compartiéramos publicaciones de otros equipos (ya sea un simple mg) 'por la rivalidad', dejé de ser jugadora cuando me pedían que no hiciera publicaciones en contra de AFA porque Platense le tiene que hacer favores, deje de ser jugadora cuando no cumplían con los pagos de los sueldos de las jugadoras, dejé de ser jugadora cuando naturalizaron la violencia”, lanzó en un primer párrafo.

Debajo, Cejas explica que lo enumerado “no es ni la cuarta parte todo lo que me hizo dejar de ser jugadora” y que fue su equipo y sus compañeras lo único que la motivó a seguir.

“La gente que me conoce sabe lo que soy, todo lo que di hasta el último momento que me tocó estar. Jamás le pedí nada a nadie para quedarme, siempre elegí Platense por el grupo hermoso que siempre tuvo más allá de las propuestas que tuve a lo largo de mi carrera como jugadora”, expresó quien fue goleadora y capitana del equipo, e incluso citada a la Selección argentina.

“Nadie quiere jugadoras que exponen problemáticas, nos quieren calladas y sumisas, pero yo no juego así”, escribió Candela consciente de la situación que padecen muchas jugadoras y por las que son apartadas de los equipos a diario.

La futbolista no dejó de agradecer a quienes la acompañaron en su paso por el fútbol, a los profesores, cuerpo técnico y al resto de sus compañeras y familiares y dejó en claro un mensaje que comparte todo el ambiente del fútbol femenino: “Sigan luchando por lo que merecen, por lo que merecemos todas y por lo que las más chicas algún día van a tener, un futuro mejor que el nuestro”.