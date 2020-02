La secretaria del funcionario macrista echó por tierra la coartada de que "plantaron" el sobre

Sbarra enseguida se desvinculó del hallazgo y dijo que el dinero fue “plantado”. Con la declaración de la secretaria se complicaría situación judicial, según publicó este viernes el periodista Omar Lavieri.

Rodrigo Sbarra

Las propias autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, dirigida con Matías Kulfas, denunciaron que habían encontrado el 21 de enero en el fondo de un cajón la ofinicia que ocupaba Sbarra del ex Ministerio de la Producción, en el edificio ubicado en la avenida Paseo Colón al 200.

El fiscal Gerardo Pollicita comenzó la investigación por una sospecha de una posible coima y se agravó se confirmó que Sbarra había comprado un lote en Nordelta. Una persona que trabaja en el área de cobros de Nordelta declaró ante el fiscal y confirmó que Sbarra cerca de 1000 metros cuadrados en el emprendimiento.

Rodrigo Sbarra Los tuits de Rodrigo Sbarra

El lote de Nordelta no consta en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, aunque sí figura una deuda con su padre por una cifra equivalente a la pagada por el terreno. Sbarra imputó al ex funcionario por el delito de lavado de dinero y solicitó que se levantara el secreto fiscal para acceder a las declaraciones juradas que presentó el ex funcionario ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y para que el Banco Central informe sus movimientos de dinero.