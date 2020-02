La grieta no es solo argentina: Trump, el factor decisivo a la hora de elegir pareja en EE.UU.

La consultora American Perspectives hizo una encuesta en la que consultó a 2629 adultos estadounidenses sobre qué aspectos consideran o no y en qué medida a la hora de establecer una relación amorosa. En medio de muchos tópicos, el que obtuvo los resultados más disruptivos fue la política y, más precisamente, el presidente estadounidense.

El 83% de las personas que tienen una opinión muy desfavorable de Trump no saldrían con alguien que tenga una visión positiva de él. En el sentido contrario, el 59% de los que opinan muy en favor del mandatario no estarían en una relación con alguien al que no le guste su Presidente.

Los únicos aspectos que tienen un nivel de influencia similar al de Trump a la hora de formar una pareja son la visión respecto a tener hijos (59%) y si la persona fuma cigarrillos (58%). Tópicos como la religión (39%), el nivel educativo (16%), la discusión sobre el aborto (24%) y los derechos LGBT (19%) quedan muy lejos.