Vicentín pidió la apertura de concurso de acreedores

Mediante una nota pública con fecha de este lunes, el directorio de la compañía confirmó que solicitó "el concurso preventivo ante el Juzgado de Primera Instancia Distrito Número 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista", Santa Fe.

La deuda acumulada de la firma llega a US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos, y otros US$ 350 millones corresponden a pasivos contraídos con empresas agrícolas.

En detalle, el Banco Nación es el principal acreedor de la empresa ($ 18.000 millones), le sigue el Provincia ($ 1.600 millones), y el Banco de Industria y Comercio Exterior ($ 5 millones).

Vicentín aseguró que "no se abandonarán los pasos" alcanzados para la culminación del plan expresado en el comunicado del 5 de febrero, y seguirá “sin descanso” los objetivos de defender sus fuentes de trabajo, rehabilitar su operatoria industrial y comercial y concretar una reestructuración de sus pasivos “en condiciones y términos que sean mutuamente fructíferos para acreedores y para la empresa”.