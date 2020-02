Dallas: Una bailarina de caño cayó al vacío, se fracturó la mandíbula y siguió con su performance

En el video se ve cómo la bailarina, identificada como Sky, sigue bailando a pesar del impacto que le provocó provocó una fractura en la mandíbula, dientes astillados y un esguince de tobillo.

El accidente ocurrió este fin de semana en XTC Cabaret, un local ubicado en Dallas, Estados Unidos. Como sus empleadores no le cubren los gastos médicos, una compañera de Sky inició una campaña a través de las redes sociales para recaudar fondos y costear la atención médica de la bailarina.

Debido a la rápida viralización de las imágenes y la ayuda de los usuarios, Sky publicó un mensaje en su Instagram en el que agradece la ayuda y cuenta cómo se encuentra ahora: "Me rompí la mandíbula y tengo que someterme a una cirugía. También me rompí algunos dientes y me torcí el tobillo. Me dieron algunos puntos",detalló.