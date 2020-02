Los jubilados perdieron en 5 años el 50% del poder de compra de medicamentos

El total de jubilados actuales en nuestro país es aproximadamente 5,7 millones de argentinos, mientras que casi un 70%, 4,5 millones, cobran el salario mínimo y pensiones.

Cabe recordar que la inflación durante la gestión macrista fue de un 300%, mientras que las jubilaciones mínimas aumentaron un 227%, pasando de $4299 en 2015, a unos $14.068 en 2019.

Analizada en dólares, las jubilaciones mínimas pasaron de US$ 441 en 2015 a US$ 246 en 2019 (US$ 318 contando el bono).

Sin embargo, el declive se reduce 8 puntos porcentuales en diciembre de 2019 teniendo en cuenta la reducción y posterior congelamiento de precios de los medicamentos decretada por la nueva administración y el incremento jubilatorio de ese mes.

Del mismo modo, la pérdida de poder de compra se recorta en 29 puntos si se toman los bonos de diciembre y enero, subrayó el análisis del centro de estudios económicos. Mientras que los medicamentos aumentaron un 455% entre mayo del 2015 y enero del 2020, y el haber jubilatorio mínimo lo hizo en un 268,1%.

Para el CEPA, el aumento en los precios de los medicamentos sumado a la quita de los remedios gratuitos otorgados por el PAMI, deja a las personas mayores en "situación de gran fragilidad, donde es muy probable que la morbi mortalidad aumente en los próximos años debido a estas causas" ya que el mayor consumo de fármacos en este grupo etario son para enfermedades crónicas no transmisibles, que representan el 85% de las causas de muerte en el mundo.

El PAMI cubre la demanda de 4,9 millones de personas, de las cuales 4,4 millones son personas de más de 60 años, y según las proyecciones del INDEC, para el año 2019 los habitantes de ese rango etario alcanzaron los 6.983.377 casos, representando el 15,5% de la población total.

Por último, el centro de estudios caracterizó la situación general como "crítica" ya que el poder adquisitivo de la jubilación mínima se retrajo unos $ 2.673 pesos mensuales, entre el promedio de 2015 y el de 2019, considerando la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado mensualmente por el Banco Central.