Un jugador de la Premier League se burló del coronavirus y podrían sancionarlo

dele alli 1.jpg

"Corona qué (?), por favor escuchen con volumen", había escrito Alli al pie del video que compartió en Snapchat.

dele alli 2.jpg

Sin bien ante el pedido de la Asociación de Fútbol (FA) el futbolista tuvo que pedir disculpas, podría enfrentarse a una investigación tras considerar que infringió la norma que prohíbe a los jugadores realizar publicaciones con contenido nocivo para la sociedad.

dele alli 3.jpg

“Solo quería disculparme personalmente por el video que publiqué en Snapchat ayer. No fue divertido y me di cuenta de inmediato y lo eliminé. Me decepcioné a mí mismo y al club. No quiero que ustedes tengan esa impresión de mí porque no fue gracioso y me di cuenta de inmediato y lo eliminé”, expresó Alli tras eliminar el video.

"No es algo de lo que se deba bromear. Estoy enviando todo mi amor y todos mis pensamientos y oraciones con todos en China", agregó.

Hasta el momento la cifra asciende a más de mil muertos y 40 mil infectados por el virus que tuvo su origen en la ciudad china de Wuhan.