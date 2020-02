Racing: Cvitanich reveló cómo desobedecieron a Beccacece para ganar el clásico

Darío Cvitanich, uno de los protagonistas del partido, comentó que un momento clave del encuentro decidieron desobedecer abiertamente las indicaciones del técnico Sebastián Beccacece, para finalmente lograr la esperada victoria.

"Sentíamos la energía de la gente, la percibíamos adentro. Sebastián (Beccacece) en un momento nos decía bueno, vos baja y esto... Y nosotros no, no, no. Vamos a buscarlo, porque podemos un poco más. Porque esto tiene que terminar de otra manera", relató el delantero.

"Lo veías al Chelo (Díaz) comiendo una banana y a Nery (Domínguez) que no podía más lo mandábamos arriba y otro tenía que bajar. Nos decíamos lo vamos a ir a buscar, lo vamos a ganar, este es nuestro momento", continuó Cvitanich.

"Ya el cansancio no existía, era algo mental. Coincidió que todos estábamos en esa misma sintonía, que todos creíamos y lo fuimos a buscar", sentenció al respecto.

Imperdible relato de Darío Cvitanich sobre cómo se gestó dentro del campo de juego el histórico triunfo de Racing sobre Independiente.

