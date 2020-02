Fue a una fiesta de 15 y le rompieron el fémur tras una golpiza

“Fue a un cumpleaños de 15 invitado por otro amigo, concurrió acompañado por su novia y una amiga. Me lo devolvieron todo lastimado, cuando me llamaron no sabían si estaba vivo o no, lo golpearon y le quebraron el fémur de la pierna izquierda. Le pegaron atrás de la nuca y quedó inconsciente”, dijo Ana María García, mamá de Marcos Blanco, a El Once TV.

La madre de la víctina aseguró que su hijo desconoce quiénes le pegaron debido a que “quedó inconsciente cuando le pegaron en la nuca”.

“Vivimos el día a día; vendemos pastelitos, pan casero, no tenemos trabajo. Mi hijo es un chico bueno, sano, terminó sexto año e iba a empezar la facultad”, declaró la mujer al tiiempo que denunció “amenazas” para “retirar la denuncia” que se radicó en comisaría 14º y pidió “justicia y seguridad” para su hijo y familia”.

El joven de 18 años espera ser intervenido quirúrgicamente, García aseveró: “Está internado desde hace ocho días. Está deprimido, llora, nos pide que lo saquemos del hospital pero no se puede, tiene la pierna levantada con pesas para nivelar el fémur”.