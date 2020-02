Las marcas del pasado: el Pato Abbondanzieri se acordó del arañazo de Gallardo

"Fue un recuerdo que quedó y quedó la marca. En mi cara y en el fútbol. No le tengo rencor", reconoció entre risas el mismísimo Abbondanzieri este miércoles en el programa radial "El show de Boca".

Es que los nervios traicionaron al Gallardo jugador, que ya quedó muy lejos del Director Técnico exitoso y al frente de un equipo ganador que hasta se desquitó con Boca al ganar la Lbiertadores en Madrid el 9 de diciembre de 2018.

Pero volviendo a 2004, Abbondanzieri reconoció que, aunque no le guarda rencor al ex mediocampista, "nunca más" habló con él después del altercado.

"Nunca más hablé con él porque tampoco lo propuso... Hablé con un montón de gente de River, me dijeron cómo era Marcelo y la verdad no sé lo que pasó en ese momento", reconoció el ex arquero de Boca.

"Nos hemos cruzado como jugadores y como técnicos, y no pasó nada", expresó el ex arquero de Boca, que además le mandó buena onda al DT de River.

"Como técnico me saco el sombrero por todas las cosas que hace y lo que sé desde adentro de River, porque tengo la suerte de compartir mucho tiempo con Leo (Ponzio)", convino.