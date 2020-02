El FMI afirmó que no aceptará una quita de la deuda argentina

"Estamos completamente comprometidos a ayudar y apoyar al gobierno de Argentina y pueblo de argentina lo más posible, y las conversaciones hasta la fecha han sido constructivas y es el adjetivo que utilizo por ahora", manifestó Rice al ser consultado por la exposición de Guzmán en Diputados, y por la sugerencia de la vicepresidente Cristina Kirchner de que se haga una quita de la deuda porque el préstamo del fondo fue "ilegal".

"La quita no está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina", acotó Rice, quien además aclaró que el Fondo "no violó ninguna regla del organismo" para prestar a nuestro país durante la gestión de Macri.

"Sobre la deuda y la capacidad del FMI para reestructurar su deuda, el FMI se ve limitado por nuestro departamento y marcos legales", sentenció.

Por estos días los economistas Luis Cubeddu y Julie Kozack se encuentran en una misión del Fondo en la Argentina, y Rice precisó que mantendrán diversas reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central, así como también otras dependencias del Gobierno.

"El equipo habrá de examinar con las autoridades el análisis de sostenibilidad de la deuda", afirmó Rice.

Los economistas del FMI están en el país para revisar si las cuentas públicas del Gobierno y los funcionarios de Economía "son constantes", informaron fuentes del Palacio de Hacienda.