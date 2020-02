Se le perdió su perrita, no tiene fotos y la busca con un dibujo

“No tenía fotos y mi hermana me dijo que la dibujara... Sé dibujar pero nada más vi una imagen en internet y la calqué, calqué como muchos la ponen en el celular abajo y la calcan, la copié así normal y yo así me inspiré a hacerla”, contó José Manuel.

perra salchicha.jpg

“Estrella” tiene la particularidad de tener cinco dedos en todas sus patas y hace once días que se perdió. La última vez fue vista por la familia del nene cuando todos salieron de su vivienda para ir a pasear.

"Habíamos salido el día 3 de febrero a Tepotzotlán, fuimos todos excepto mi hermana Jessica, y luego me dijo que todavía cuando ella había salido de la casa, la perra todavía estaba. Entonces supe que pasó”, contó el nene oriundo de San Felipe Tlalmimilolpan, México.