La mamá de Fernando habló de la marcha del martes: "Me gustaría que vaya mucha gente"

"No hay religión, clase social, nacionalidad, raza o edad que la frene, por eso queremos decir basta de violencia, con energía y decisión, para que se escuche en cada rincón de la Argentina", dijo Graciela en una entrevista radial.

La mujer agregó que le "gustaría que vaya mucha gente" a acompañarla porque "sin la gente no sería nada" y así le dan "fuerza para seguir luchando", y pidió justicia por su hijo.

Marcha Fernando.jpg

"Que no haya nunca más otro Fernando, porque esto que le hicieron no se lo merece nadie, no se lo deseo a nadie, basta de tanta violencia, yo no voy a recuperar más a mi hijo, pero que se haga justicia y no exista otro más", siguió.

Cuando le consultaron sobre la posibilidad de hablar con los familiares de los rugbiers, Graciela sostuvo “que no se molesten ni siquiera en llamarme, me destrozaron la vida, no saben lo triste que es levantarse, mirar la cama de tu hijo y que no esté ahí, que no te pueda dar un abrazo, un beso, o que te diga 'buen día, mami', 'hasta mañana, papi', nada, no tengo por qué hablar con ellos", concluyó.

Ese mismo día, pero a las 19 hs, el obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Gabriel Mestre, presidirá una misa en el lugar donde mataron al joven, Avenida 3 entre Buenos Aires y Paseo 102 - Villa Gesell - , para pedir por "su eterno descanso" y por "justicia".