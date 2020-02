Claudio María Domínguez: "La única fidelidad es con uno mismo"

El conductor de Hacete cargo, por C5N, te invita a no obnubilarte con las luces de colores de la fama pasajera. Aceptate como sos y reconocé que no estás en posición de insultar a los demás cuando vos quieras por tus propios caprichos. Recordá, no sos un idiota para creerte tan confiado de tener todas las certezas en una relación. Podrías perder todo en ese arranque de locura.