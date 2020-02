Balearon a un micro que llevaba hinchas de Unión a Brasil

En el ataque también le dispararon a un micro de la empresa Flecha Bus que viajaba desde Mendoza hacia Formosa con particulares.

El auto Volkswagen Polo color blanco que realizó el ataque era intensamente buscado por la policía de la provincia.

micro hinchas de union

Según las primeras informaciones, dos personas resultaron heridas: un hombre de 30 años herido en la pierna izquierda y el conductor del segundo micro herido en una mano, que fueron trasladados al hospital Cullén.

"No hay explicación por qué me tiraron a matar. Tengo entendido que venían colectivos con hinchas de Unión. El auto frenó, bajó la ventanilla y disparó. Al menos tres balazos me tira, dos en la puerta del acompañante y el otro pega en el parabrisas. Al auxiliar a bordo le pegaron el tiro", relató Oscar, chofer del micro Flecha Bus, en declaraciones radiales.