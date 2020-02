Nicolás Fernández contó que es gay y abrió un debate en el fútbol: "Soy un afortunado"

En diálogo con el programa radial Código Sily, en Radio Pop 101.5, tras la nota que había dado en Tiempo Argentino, el joven contó cómo decidió comunicarle a su entorno más íntimo su orientación sexual: “A los 17 años arranqué una relación de tres años con un chico y desde el primer momento yo se lo comenté a mi familia, a mis amigos y no hubo ningún problema”.

Consultado sobre los motivos que lo llevaron a blanquear su homosexualidad, Fernández dijo: “El día del Orgullo Gay yo estaba con mi pareja en un boliche y había tomado unos tragos demás y se me dio por publicar algo en Facebook, sin tener idea del día en el que estábamos. Me llamó un periodista de La Pampa y accedí porque me parecía normal contarlo”.

“No me preocupa, sino que me resulta muy extraño que haya tenido tanto revuelo por haber dicho algo en el ambiente del fútbol” explicó Nicolás.

Luego, el arquero contó que por suerte nunca se sintió discriminado y como es la relación que mantiene con sus compañeros: “Realmente soy un afortunado porque nunca sentí una discriminación o algo fuera de lo normal, las cargadas en el vestuario siempre están y yo lo tomo con risas y no me genera nada”.