Docentes de UDA reclaman a la Provincia que la paritaria no sea anual

"Reclamamos desde UDA, provincia de Buenos Aires, que el remanente que falta del 2019 se cobre con el sueldo en marzo en día del cobro de los docentes", dijo Contreras en diálogo con minutouno.com.

Sostuvo que no se oponen "a un aumento de suma fija, por lo menos por ahora" y pidió extender la negociación a lo largo del año. "Pedimos que la negociación no sea anual porque no sabemos cómo va hacer la inflación. Puede darse bimestral o trimestral durante el año 2020", precisó la dirigente.

La Provincia ya convocó a todos los gremios docentes bonaerenses y conformaron una agenda de trabajo con los ministros. Las negociaciones con los funcionarios arrancarán después de las paritarias nacionales.