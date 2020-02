Lionel Messi, el primer argentino en ganar el premio Laureus, el "Oscar del deporte"

messi Laureus

El capitán de la Selección y el piloto de Fórmula 1 habían quedo empatados en la votación y superaron a Rafael Nadal, Marc Márquez, Eliud Kipchoge y Tiger Woods en el premio que se entrega desde 2000.

"Me hacía mucha ilusión por lo que significa. Es un premio muy especial, me siento honrado por ser el primero futbolista en ganarlo a nivel individual. Quiero agradecer a mis compañeros, a mi familia y a la gente que me sigue", dijo Messi en el video.