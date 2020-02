La Anmat prohibió una conserva de tomates, un suplemento hormonal y un polvo para uñas

La disposición 916/2020 prohibió la conserva de tomate "Alimento con 50% de pulpa de tomate, libre de gluten, marca: 'Mi Pupa'", porque estaba adulterado en su composición.

Según se explicó la Anmat, las muestras analizadas no cumplen con lo declarado en el rótulo ya que se observaron elementos histológicos de zapallo mientras que se declara tomate, agua, azúcar y almidón como principales ingredientes.

Además la entidad observó, con la disposición 911/2020, el producto del "NEBIDO 1000MG / 4 ML UNDECANOATO DE TESTOSTERONA 1000 MG 1 AMP X 4 ML con vencimiento 03-2020, elaborado por la firma BAYER PHARMA AG que se utiliza, principalmente, en el tratamiento de niveles bajos de testosterona en los hombres.

La prohibición se realizó porque el producto no fue importado por aquella firma, por lo que se trata de un producto ilegítimo.

Finalmente, según se detalló en la disposición 914/2020 y con el fin “de proteger a eventuales usuarios", la Anmat prohibió el producto de belleza de uñas "Star Nails Líquido Acrílico, líquido para construcción de uñas, uso exclusivo profesional" (cont. neto 60 ml. Leg elab 2905. M.S. y A.S. 155/98. Lote y vencimiento ilegibles) y "Star Nails Polvo Acrílico, uso exclusivo profesional" (cont. neto 20 g. Colores blanco, natural, rosa y cristal. Leg elab 2905. M.S. Y A.S. 155/98; dado que se desconoce si fueron formulados con los ingredientes permitidos y bajo las concentraciones establecidas por la normativa vigente, por lo cual no puede garantizarse su calidad ni seguridad de uso.