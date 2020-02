Dolores Fonzi y Esteban Lamothe se enfrentan en "Puerta 7": el fútbol, la violencia y las barras

Algo similar sucede en “Puerta 7”, la nueva serie argentina de Netflix que, si bien se trata de una ficción, arroja varios guiños a la realidad del futbol argentino con frases y situaciones históricas.

Allí, Dolores Fonzi interpreta a Diana, quien es contratada por el presidente de Ferroviarios (Antonio Grimau) para dirigir la seguridad del club de fútbol. Como jefa y mujer, buscará limpiar a la institución del crimen organizado.

Si bien reconoce que no tiene conexión con el fútbol en su vida diaria, Fonzi contó a minutouno.com qué rescató de su personaje: “Me enseñó mucho porque de fútbol no conozco nada, no voy a la cancha ni soy de ningún cuadro en particular, me interioricé un poco en eso y en los sistemas paralelos de poder de un club”.

Del lado opuesto se encuentra Fabián, el personaje de Esteban Lamothe, que forma parte de la barra de Ferroviarios y actúa como “la mano derecha” de Lomito (Carlos Belloso) y busca venganza tras un ataque en medio de la popular. Al mismo tiempo, y a diferencia del líder de la barra, el personaje de Lamothe muestra tal vez el lado más humano, poniendo en escena una dicotomía entre ambos sentimientos.

Al contrario de Dolores, el actor, reconocido hincha de Boca, rescató una mala experiencia que lo llevó a no ir más a la cancha: “Dejé de ir justamente porque la policía nos pegó con garrotes y caballos, hace como 20 años, en la popular de un Boca contra Racing en la época que jugaban Solano y McAllister. Tenía que ganar Boca para seguir compitiendo contra River, empató y se quedó afuera del campeonato”.