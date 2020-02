Mauricio Macri se reunió con la mesa chica del PRO en un edificio llamado "Vacaciones"

En lo que constituyó su regreso a la actividad política tras dejar el gobierno el pasado 10 de diciembre, Macri encabezó la reunión de la mesa chica del PRO. En las oficinas que el PRO montó en el edificio "Holiday" (vacaciones en inglés, lo que supuso no pocas chicanas en las redes sociales) de Vicente López, el ex mandatario comenzó a desplegar su estrategia para intentar mantenerse como el líder de la oposición a pesar de su resonante fracaso en su intento reeleccionista.

Tras el encuentro el ex senador y ex compañero de fórmula de Macri, Miguel Ángel Pichetto, aseguró a los medios que analizaron la coyuntura nacional y comenzaron a trazar los pasos a seguir ya en tanto oposición.

De la cumbre del PRO participaron también el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la ex ministra de Seguridad y presidenta del espacio, Patricia Bullrich y el ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

"Al expresidente lo vi muy bien, con mucho interés en seguir los temas del país, con muchas prudencia y responsabilidad, nosotros a su vez le transmitimos los problemas que nos preocupan" dijo Pichetto y aseguró que Macri "está preocupado por la actualidad del país".