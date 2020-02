Habló el papá de Fernando Báez Sosa: "La marcha nos dejó una sensación muy linda"

familia báez sosa congreso marcha

“La verdad que fue una sensación muy linda. Le agradezco a toda esa gente que nos vino a apoyar y a todos los que tienen la misma situación que nosotros víctimas de la violencia”, expresó Silvino en diálogo con los medios desde la puerta de su casa en Recoleta.

Por otro lado, Silvino aclaró que no mantuvo contacto con Zamboni pero que tanto él como su mujer están a disposición: “No me llamó nadie de la Fiscalía, si ella me quiere ver yo estoy dispuesto para todo. Si lo necesita, si me quiere comunicar algo, lo puede hacer mediante el abogado o puede venir. Hasta ahora no tuvimos contacto”.

“La última vez que hablé con Burlando me dijo que estaba todo bien, que no hay nada (malo) que podamos decir de ella”, aclaró sobre el accionar de la fiscal.