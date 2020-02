Pichetto duda en presentarse el año que viene: "Yo vivo día a día, a mi edad la gente se muere"

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, evitó definir si buscará presentarse en las elecciones de medio término al declarar: "Yo vivo día a día, a mi edad me levanto a la mañana y digo ‘estoy vivo, sigo’, a mi edad también la gente se muere. Tengo una mirada siempre positiva y optimista, puede ser. Lo que me interesa es seguir participando de la discusión de ideas en la Argentina".