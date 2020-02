Mariano Pavone: "Volvería a patear el penal contra Belgrano"

En diálogo con el periodista Gabriel Anello, Pavone recordò aquel penal que le tocó patear contra Belgrano cuando ambos disputaban la promoción del año 2011 y dijo que " volvería a patear el penal contra Belgrano".

Cuando fue consultado sobre su responsabilidad a la hora de ejecutar el tiro, el jugador expresó que "el descenso no se dio porque yo erré el penal" y que " se tienen que hacer cargo todos".

Además se metió en la polémica sobre la histórica pelea entre Daniel Pasarella y el ex presidente de la AFA Julio Grondona y cree que "la pelea fue innecesaria". Por otro lado, no se calló nada y habló sobre la influencia que tenía el presidente de River en ese momento en el equipo y aseguró que " no se si Pasarella armaba el equipo, pero sí sugeria cosas".

"Me hubiese gustado poder cambiar mi imagen en River, quedó esa espinita" finalizò Mariano.