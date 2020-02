Tota Salvio: "No tienen idea del quilombo que hice en el hospital con los dos goles de mi hijo

En diálogo con el periodista Marcelo Benedetto, la madre del Toto habló sobre la goleada de Boca ante Godoy Cruz y dijo que “Los médicos venían a ver qué pasaba y era yo estaba loca con mi camiseta”.

“Toto se está adaptando bien, tiene siempre la cabeza en Boca y no le gusta perder ni a la bolita” destacó la Tota, además fue muy agradecida con su hijo “Si tuviera que escribir un libro con todas las alegrías que me dio, no me alcanzaría. Anoche soñé que Boca salía campeón y yo entraba de rodillas a la cancha. ¿Te pensás que no lo voy a hacer? En camilla me voy”.

Por otro lado, la mamá del delantero Xeneize habló sobre el buen momento que está atravesando River y opinó que “juega bien, pero tiene mucha suerte” y por último expresó “En su momento la tuvimos nosotros y ahora, este muchacho al que le dicen Napoleón. Ojo que ese también se dio la cabeza contra la pared. En la vida se gana y se pierde. Tampoco es para decir que ganaron el mundo. Nosotros tenemos la que ellos todavía no”.