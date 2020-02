Cristina recordó a Braian Toledo: el día que lo recibió en Casa Rosada

"Braian Toledo... Todavía recuerdo cuando lo conocé... a él y a su historia de humildad, de trabajo, de esfuerzo y superación. Gracias Braian por llevar siempre la bandera Argentina tan lejos como tu jabalina" escribió Cristina en sus redes tras conocerl trágico desenlace que enluta al deporte argentino.

La identificación de Braian Toledo con el kirchnerismo es casi instántanea. La gran mayoría de los argentinos conoció a este joven atleta cuando la entonces Presidenta contó su historia de vida y superación en Casa Rosada en el marco de la presentación de un plan de fomento al deporte nacional. El joven deportista venía de brillar en los Juegos Olímpicos de la Juventud de ese año disputados en Singapur.

Más tarde el propio Braian participó de uno de los spot de campaña con los que Cristina buscó y logró la reelección en 2011.

"Antes de ir a competir me llevaron a ver a la Presidenta y me acuerdo que me dijo: 'Cuando vayas a tirar la jabalina, pensá en tus padres y tus hermanos, pensá que va la bandera argentina y llevala lo más lejos posible'. También me dijo: 'Con esta beca no te regalamos nada, vos nos estás regalando algo a todos nosotros'", decía el atleta en el spot difundido en esos días.

Toledo fue descubierto durante la realización de los Juegos Evita y potenciado con las políticas públicas orientadas al deporte que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner, sobre todo con la creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.

"Fue el primer hijo del ENARD", dijo hoy el titular del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein, tras conocerse la noticia de su fallecimiento.