Acoso sexual: se justificó diciendo que "la carne es débil"

Un profesor de México quedó en el ojo de la tormenta al ser acusado públicamente por varias alumnas de acoso sexual y se justificó ante su clase sin saber que lo estaban grabando con un celular. "Ustedes son mujercitas y la carne es débil", dijo muy suelto de cuerpo Miguel Ángel Pérez en un video viral que genera tanta indignación.

"Son mujercitas y bueno, la carne es débil” maestro de Prepa 1

Se trata de un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) que trabaja en la secundaria 1, Adolfo López Mateos, según datos que aporta El Universal. Pérez fue denunciado por acoso sexual por varias de sus alumnas. Luego intentó esbozar una justificación, pero lo que dijo fueron palabras cargadas machismo, pero lo estaban grabando y el video se volvió viral. Fue así que la indignación se volvió mayor.

“Siempre han dicho eso de mí. Lo que a mí me preocupa, digo, no me preocupa mucho… porque pues soy hombre, como los varones de aquí, y ustedes las mujercitas, son mujercitas, y la carne es débil. La tentación es grande, decía mi compadre”, dijo el profesor en plena clase de la casa de estudios de México.

La explicación del profesor tuvo lugar tras enterarse de que su nombre se repitió varias veces en recientes protestas en la institución, porque las alumnas llenaron la universidad de carteles contra profesores, encargados de servicios y compañeros por acoso sexual.

Sucede que varias de las alumnas de la institución educativa de México denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual, abuso sexual, violencia física y también psicológica.

“Me llamó una de mis sobrinas para decirme ‘tío fijate que hay un problema, esto es grave, hay unos carteles que aparecieron por ahí pegados donde te mencionan como que acosas muchachas‘”, declaró también el profesor Pérez.