Femicidio: Fabián Tablado casi mata a su ex mujer en prisión

Tablado, de 44 años, salió a pie de la Unidad 21 del Penal de Campana tras cumplir una pena de 23 años, 9 meses y un día de prisión por los dos casos: el femicidio consumado (que en 1998, al momento de la sentencia, fue denominado por la Justicia como "homicidio simple") y las amenazas proferidas a la docente Roxana Villarejo, su ex esposa.

Villarejo se casó con Tablado en 2006, cuando el femicida estaba alojado en el penal de Florencio Varela. De ese matrimonio nacieron las mellizas de la pareja, que hoy tienen 11 años y podrían estar expuestas al maltrato de su padre si él entrara a su vida cotidiana.

Tablado gozó de salidas transitorias en 2008 y 2011, pero por distintos motivos le fueron revocadas y a fines de 2012, la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro le negó la libertad condicional al tener en cuenta "su inestabilidad emocional".

Fabián Tablado fue liberado tras 23 años de prisión por el femicidio de Carolina Aló Fabián Tablado casi comete otro femicidio en la cárcel

Para ese entonces Villarejo ya había denunciado al femicida ante la Justicia por maltrato psicológico y por amenazas telefónicas tanto a ella como a su madre.

En un juicio abreviado que terminó el 21 de noviembre de 2013, el juez Correccional de San Isidro, Facundo Ocampo, condenó a Tablado a dos años y medio de prisión, lo declaró reincidente y fijó una pena única de 26 años y 6 meses.

"No puede ser que no se tome en cuenta que este asesino haya anunciado que cuando saliera iba a volver a matar y que matar 'no es fácil' pero es una adrenalina que tiene que volver a vivir, todo dicho de su puño y letra", sentenció el padre de Carolina Aló, Edgardo, al referirse a las cartas escritas por Tablado durante su encierro.

La Justicia de Tigre resolvió este viernes que Tablado no puede acercarse ni a su ex mujer ni a sus hijas a pesar de estar en libertad.