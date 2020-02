Coronavirus: Italia, España y Francia en alerta

Si bien es cierto que los dos primeros casos de coronavirus se detectaron en Italia a finales de enero, cuando dos turistas chinos -que ya se han curado- dieron positivo y fueron ingresados en un hospital de Roma, la emergencia por la enfermedad se produjo en el país en la última semana.

A medida que los casos en Italia iban subiendo también otros países europeos informaban de nuevos casos y la incertidumbre se adueñó de los mercados, que vivieron su peor semana bursátil desde la crisis de 2008. La Bolsa de Milán también se ha resentido y si bien cerraba el 24 de febrero con una caída del 5,43 %, la peor sesión desde 2016, su hundimiento acumulado en cinco días ha sido de casi el 11 %.

A la suspención de eventos culturales y deportivos en Italia se le suma este sábado que el gobierno de Francia anunció decidió prohibir los con más de 5.000 personas en un recinto cerrado y algunos grandes actos en el exterior, como medida de precaución ante el avance del coronavirus.

Los dos principales focos de coronavirus en Francia se localizan en Oise y en la Alta Saboya (este). En cinco municipios del primero y en uno del segundo los centros escolares no abrirán sus puertas este lunes. Francia se encuentra actualmente en la fase de actuación dos de un total de tres frente a una epidemia, en la que las autoridades están centradas en contener la expansión del virus en el territorio. En la primera, el objetivo era impedir su entrada en el país.

Los actos colectivos en las principales zonas de Francia afectadas, como la región de Oise, en el norte, fueron cancelados, indicó el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, en una conferencia de prensa. Algunas convocatorias anuladas fueron el salón inmobiliario MIPIM de Cannes, previsto del 10 al 13 de marzo y aplazado a junio; la media maratón de París, que iba a celebrarse este domingo; y el Carnaval veneciano de Annecy, que iba a ser del 6 al 8 de marzo. Los grandes actos en el exterior que están en el punto de mira son aquellos que puedan reunir a gente procedente de zonas afectadas, como en el caso de carrera parisina de mañana, y se analizará cada situación de forma individual. El Ejecutivo no contempla anular el partido de fútbol entre el Olympique Lyonnais y el Saint-Étienne de este domingo porque no implica a equipos de zonas de riesgo.

coronavirus italia Italia es el país de Europa más golpeado por la epidemia de coronavirus

De los 73 casos confirmados desde finales de enero en Francia, hubo dos muertos, doce curados y otros 59 siguen hospitalizados.En tanto, el arzobispo de París, Michel Aupetit, pidió a sus párrocos dar la hostia en las manos y no en la boca, no ofrecer comulgar bebiendo del cáliz, que vacíen las pilas de agua bendita y que pidan a los fieles no darse la mano en el momento de la paz.

En tanto, las autoridades sanitarias españolas informaron este sábado que los casos del virus confirmados en el país ya ascienden a 50, aunque el Ministerio de Salud no incrementó las medidas de prevención, al entender que "no hay una gran transmisión a nivel nacional" y no se prevé suspender eventos masivos o restringir la circulación de personas. Hasta ahora se confirmaron 10 casos en Madrid, 13 en la Comunidad Valenciana, 6 en Canarias, otros 6 en Cataluña, 2 en Baleares, 8 en Andalucía, 2 en Castilla y León y otros 3 en el País Vasco.

Pese al aumento de los contagios, el Ministerio de Salud decidió mantener las medidas de contención puesto que "no hay una gran transmisión a nivel nacional" y descarta recomendar anular eventos masivos o restringir la libertad de movimientos de las personas porque ello traería "consecuencias muy gordas". Según informó la agencia italiana Ansa, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Fernando Simón, aseguró que "no hay una gran transmisión a nivel nacional" del nuevo coronavirus.

"Estamos evaluando la situación constantemente y no cambió considerablemente respecto de ayer. No vamos a tomar las decisiones por miedo, sino por evidencias científicas y no hay una gran transmisión a nivel nacional", apuntó Simón y aclaró que la mayoría de los casos que se identificaron están relacionados con viajes a Italia.