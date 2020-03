"Adiós patria mía": la despedida de Carrió de la política

"No es mi último día para hacerme cargo de los destinos de la Argentina. Una dirigencia que carece de vergüenza se puede solucionar desde una cultura distinta. Gracias por el afecto y el cariño y mil disculpas para los que me odian. Sólo Lilita", se oye en un mensaje grabado por la ex legisladora acompañado por una foto en la que se la ve en la entrada a Capilla del Señor.

Carrió, quien inició su vida política en 1994 a pedido de su padre, participó el jueves de la sesión en la que se debatió el proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos, en lo que fue su última actividad como diputada nacional. En tanto, el viernes la diputada presentó una carta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto a otros legisladores de la Coalición Cívica (CC), para denunciar lo que consideran "un golpe institucional" contra la Justicia, y solicitar al organismo que intervenga en defensa del sistema de protección de testigos e imputados de la Argentina.

Si bien Carrió, de 63 años, líder de la CC y pieza fundamental para el armado de Cambiemos, declaró que se dedicará a escribir un libro de su memoria política y a dar clases y charlas sobre humanismo, desde su entorno creen que su salida de los cargos no significa un alejamiento de la vida política.

El cansancio "moral y político" casi siempre fue el motivo esgrimido por la legisladora para amenazar con su retiro, pero esta vez dejó formalizado su alejamiento con bastante anticipación: el 28 de octubre último presentó su renuncia a la Cámara baja con efecto a partir de este domingo.

Luego de la Convención de 1994, donde llamó la atención del ex presidente y convencional Raúl Alfonsín, fue candidata a diputada de la UCR en 1995 y 1999 por el Chaco, y en 2005, 2009, 2013 y 2017 por la ciudad de Buenos Aires, siempre electa.

Polémica, sin filtro, una máquina de hacer denuncias y "defensora de la República" como siempre se autoproclamó, querida por muchos y odiada por otros, Carrió no estará en su hoy cuando el presidente Alberto Fernández dé inicio a las sesiones ordinarias del Congreso.

Su lugar será ocupado hasta el 2021 por el legislador del PRO José Patiño.Así lo decidió ayer la Cámara Nacional Electoral que determinó que la banca de Carrió sea ocupada por quien seguía en la lista de candidatos de 2017 y no por una mujer, luego de una disputa en torno al cumplimiento de la Ley de Paridad de Género.