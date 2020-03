La insólita promesa de Maradona para Tevez en la previa de Boca-Gimnasia

Carlos Tevez, días atrás, contó que recibirá al Diego de la mejor manera ya que le tiene mucho cariño, es por eso que Maradona en diálogo con el programa Paso a Paso le respondió al Apache a su manera: “Yo a Carlitos le quiero decir que le voy a dar “un pico” que lo voy a romper todo”.

Cabe recordar que la problemática relación entre Diego y el presidente Jorge Amor Ameal comenzó en las últimas elecciones de diciembre en el club, cuando el entrenador del Lobo hizo declaraciones a favor del candidato oficialista a presidente Christian Gribaudo. Las cosas se siguieron complicando cuando la máxima autoridad de Boca puso en duda realizarle un homenaje al astro.

Pero parece que todo cambió cuando la hinchada, en el último partido disputado en La Bombonera, ovacionó a Maradona y los dirigentes tomaron la decisión de otorgarle una plaqueta de parte del Consejo de Fútbol. Aunque "Pelusa" no se quedó callado y nuevamente salió a responder: "No me interesa que me den una plaqueta ni que me reciban, total la calle dice otra cosa".