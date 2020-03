Crimen de Fernando Báez Sosa: el dolor de sus papás en el día de su cumpleaños

silvino graciela báez sosa Graciela Sosa, la madre del chico brutalmente asesinado en Villa Gesell

Tras visitar el cementerio de Chacarita, donde descansan los restos del chico brutalmente asesinado en Villa Gesell , Graciela Sosa se lamentó de no poder festejar el cumpleaños de su hijo y dijo sentir "una tristeza inexplicable".

"A esta hora estaríamos preparando todo para su fiesta, porque a él siempre le gustaba festejar su cumpleaños, reunía a varios amigos, y hoy no hay torta, no hay vela que apagar, solo ir a visitarlo en su tumba y llevarle flores", se lamentó notablemente conmocionada la madre de Fernando.

"Vinieron todos mis hermanos de Paraguay, siempre vinieron para festejar, pero esta vez es distinta porque Fer no está, no podemos darle ese abrazo que él siempre esperaba de nosotros, es una tristeza inexplicable", concluyó la madre del chico asesinado en Villa Gesell.

silvino.jpg Silvino, el padre del chico brutalmente asesinado en Villa Gesell

A su lado, Silvino Báez, el padre de Fernando, coincidió con su esposa y expresó sentirse "vacío".

"Día a día es más duro. Tenemos un dolor inmenso, bronca, hoy en especial que no está Fernando con nosotros", expresó a la prensa el papá del joven asesinado y continuó: "Cada día que pasa nos sentimos más vacíos. A nosotros nos hace falta algo y ése es Fernando".

Silvino agradeció al colegio donde iba el chico asesinado en Villa Gesell por realizar la misa y también reconoció "el apoyo de la gente".





fernando baez sosa y julieta novia.jpg El crimen de Fernando Báez Sosa conmocionó a todo el país

En tanto, Julieta Rossi, la novia del joven asesinado, prefirió recordarlo mediante una carta que publicó en la red social Twitter.





Embed Ojala pudiera decirte feliz cumpleaños capo, te amo pic.twitter.com/d5mLu7YpTu — Julieta (@Julieta_Rossii) March 2, 2020

"Ojalá estuviera festejando tu cumpleaños, ojalá estuviera escribiendo tu carta de amor, pero en este momento lo único que siento es enojo. Enojo porque vos, la persona que más quiero en el mundo, no podés estar feliz, no podés contestar mensajes de cumpleaños, no podés estar abrazado a tu familia, no podés estar apagando las velitas ni recibir tus regalos", escribió.

La joven también se refirió a los diez rugbiers imputados del crimen de Fernando Báez Sosa, a quienes culpó de "arrancar" a Fernando de su lado, su familia y sus amigos. Julieta admitió que en este momento sólo siente "odio" porque "eligieron" a Fernando y le "pegaron hasta el cansancio", por lo que sufrió "lo que nadie tiene que sentir".

"Ese mismo grupo decidió que no ibas a poder tener un futuro, tu carrera de abogado, decidieron que no ibas a poder casarte, tener hijos, viajar, tener nietos, básicamente vivir la vida", siguió y agregó: "Hoy no podés festejar nada, porque te robaron la oportunidad de todo".

Y concluyó: "Espero que donde estés, el tiempo siga pasando y puedas festejar, y si no es así, acá vamos a estar nosotros, no festejando tu cumpleaños porque la realidad es que no podemos, pero sí festejando el día en que empezó, lo que hasta el 18 de enero del 2020 iba a ser tu hermosa vida."

Misa por Fernando en su colegio

En tanto, este lunes por la tarde se organizó una misa para recordar a Fernando en el Colegio Marianista, ubicado en avenida Rivadavia y Víctor Martínez, en el barrio porteño de Caballito, donde el joven cursó sus estudios secundarios.

De la ceremonia estaba prevista la participación de Silvino Báez y Graciela Sosa, como así también la novia del joven, amigos y ex compañeros de estudios.

Minuto de silencio en Villa Gesell

Por otra parte, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, pidió este lunes un minuto de silencio por el crimen de Fernando al inaugurar las sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante y en su mensaje aseguró que se sumaba "al pedido de justicia y no violencia" de la ciudadanía.