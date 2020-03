Caballo Suárez en C5N: "Rompieron nuestro sistema familiar"

“A mis ex compañeros del penal les diré que el pacto de silencio es inquebrantable. Cometieron una gran injusticia con cada persona que estuvo detenida. Rompieron nuestro sistema familiar y nuestro sistema social que es imposible de reconstruir. Nuestros códigos son irrompibles para siempre”, aseveró en el programa “El infiltrado” que desde este martes conduce Edi Zunino.

El Infiltrado - Programa 03/03/2020 (parte 4) Caballo Suárez estuvo en C5N

Caballo Suárez estuvo detenido en Ezeiza durante más de dos años del gobierno de Mauricio Macri con prisión preventiva. Tras acceder al beneficio de la tobillera electrónica, rompió su silencio y cargó contra el ex presidente y la senadora Gladys González.

“Esta es la pericia contable de los peritos de la Corte Suprema (mostró) donde dice que no hubo asociación ilícita ni defraudación. Los testigos salieron favorables nosotros.Esto fue una persecución de la dictadura de Mauricio Macri”, lanzó en C5N.

Caballo Suárez Caballo Suárez rompió su silencio en C5N

El gremialista dijo que el proceso en su contra “es de una ilegalidad nunca vista” y que el ex presidente Mauricio Macri debería comparecer ante la Justicia por lo sucedido. “Es ilegal lo que me hicieron. Las prisiones preventivas en el mundo son dos años, y quizás un poco más, yo llevo 3 años y medio”, afirmó. “Hay que ver si los jueces el 13 de marzo tienen ganas de sacarme la pulsera. Ahí cumplo 3 años y medio de preventiva y todavía no tienen pruebas y yo ya estoy en juicio oral”, afirmó.

Caballo Suárez está siendo juzgado por asociación ilícita e interrupción de vías navegables y recuperó su libertad luego de que su defensa pidiera la excarcelación en virtud de las nuevas pautas del Código Procesal Penal en materia de prisiones preventivas.

Actualmente, debe utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico de GPS que puede utilizar en un radio de 100 kilómetros a la redonda de su lugar de residencia.