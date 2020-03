Copa Argentina: Deportivo Laferrere eliminó a Estudiantes

Estudiantes Laferrere Estudiantes afuera de la Copa Argentina: con Javier Mascherano, récordman de presencias en la Selección, el "Pincha" quedó afuera con el humilde Deportivo Laferrere

El recordman del seleccionado (147 partidos jugados) desvió su remate por encima del travesaño y Deportivo Laferrere ganó por 5 a 4 la definición. Tras el partido, Gabriel Milito le presentó su renuncia al presidente del "León", Juan Sebastián Verón.

El "Pincha" sacó ventaja por medio de Federico González a los 32 del primer tiempo, pero el conjunto de La Matanza estableció la paridad a través de Agustín Faillace a los 41 minutos de la misma etapa.

Deportivo Laferrere, que contó con más de 7 mil hinchas que colmaron una tribuna del estadio Néstor Díaz Pérez, se medirá en 16vos de final con el ganador del choque que animaban a continuación los equipos de San Telmo y Central Córdoba de Santiago del Estero, en Salta.

Estudiantes Laferrere Copa Argentina: el humilde Deportivo Laferrere dejó afuera al Estudiantes de Javier Mascherano y se llevó un cheque suculento que le vendrá muy bien a los bolsillos de sus jugadores

En la definición, Mariano Andújar y Lisandro Mitre contuvieron un remate cada uno y cuando le llegó el turno a Javier Mascherano, el ex Barcelona elevó demasiado su disparo, lo que derivó en la clasificación del conjunto de la Primera C, que da un golpe a Estudiantes. No es la primera vez que ocurre. Pacífico de General Alvear lo eliminó de la Copa Argentina 2017 y precipitó la salida del entonces DT, Nelson Vivas.