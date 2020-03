Feriados: ¿cuándo es el próximo fin de semana XXL?

El gobierno de Alberto Fernández recuperó los feriados puente con fines turísticos que la gestión del ex presidente Mauricio Macri primero eliminó y luego restituyó pero no utilizó (dispuso días no laborables en lugar de feriados). Este año se estableció que el próximo lunes 23 de marzo sea feriado puente con fines turísticos, previo al feriado del 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Así el anteúltimo fin de semana de marzo será XXL y contará con 4 días consecutivos.

feriados 2019 En marzo habrá otro de los llamados feriados XXL

Por ley, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la facultad de establecer hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. Según establece el decreto 717/2019, firmado por el gobierno anterior, los otros dos fines de semana XL serán en julio y diciembre.

Al jueves 9 de julio, el feriado por el Día de la Independencia se le va a sumar el viernes 10 de julio como no laborable, por lo que el fin de semana largo será de jueves a domingo.

En el caso del último mes del año, el lunes 7 de diciembre también será feriado con fines turísticos, ya que el martes 8 de diciembre es feriado inamovible por el día de la Inmaculada Concepción de María.