Bill Clinton sobre su affaire con Mónica Lewinsky: "Lo hice para manejar mis ansiedades"

"Son cosas que hice para controlar mis ansiedades" se justificó el ex mandatario que estuvo por semanas en el ojo de la tormenta y que casi le cuesta su matrimonio y hasta la destitución del cargo.

La relación entre Bill y Mónica, que incluyó detalles sexuales de alto voltaje se descubrió en el año 1998, cuando Clinton transitaba el segundo año de su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Él tenía 49 años, y ella, que cubría una pasantía en la Casa Blanca, apenas 22.

Hilllary y Bill Clinton.jpg Hillary y Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos

Más de dos décadas después de aquella relación que tuvo como epicentro el Salón Oval de la Casa Blanca, el ex presidente volvió a hablar de ese affaire. "La vida de todos tiene presiones y decepciones, y todo tipo de temores. Son cosas que hice para controlar mis ansiedades, la presión (por el cargo que ocupaba)", respondió Clinton.

Aclaró además que hoy es una persona muy diferente a la que era hace 20 años. Agregó que en aquel tiempo se sintió terrible con lo que había hecho. "Lo que hice definió mi vida, y tuve que hacerme cargo", siguió.

Luego, contó cómo le confesó a Hillary el affaire: "Me senté en la cama y hablé con ella. Le dije exactamente lo que sucedió. Dije que me sentía terrible por eso. Hemos pasado bastante en los últimos años. Dije que era inexcusable lo que había hecho que no tenía defensa".

"Estaba devastada. Personalmente me lastimó, no lo podía creer", aseguró ahora Hillary en el documental sobre su propia vida.