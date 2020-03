Coronavirus: la OMS apunta a algunos países por la epidemia

españa coronavirus.jpeg El coronavirus se expande por todo el mundo

De acuerdo con un balance que publicó este viernes AFP, la epidemia de coronavirus ya mató a 3.385 personas. El informe de la Organización Mundial de la Salud ve la luz el mismo día en que se conocieron los primeros casos en El Vaticano, Perú, Bután, Serbia y Eslovaquia. Además, este jueves se confirmó el segundo positivo en Argentina.

“El virus está en Europa. Debemos adaptar ahora nuestras medidas“, declaró el alemán Jens Spahn en Bruselas, tras llegar a una reunión de ministros de Salud de la Unión Europea (UE). Mientras tanto, España notificó de cinco muertos por coronavirus y un total de 345 casos este viernes. Por su parte, Holanda lleva 82 contagios y su primer víctima fatal. En Irán llevan 17 decesos, para un total de 124 fallecidos y 4.747 infectados.

En Italia son 197 los muertos por coronavirus, luego de que en las últimas 24 horas se registraran 49 nuevos decesos, y llevan 3.916 casos de contagio confirmados, según lo notificó este viernes el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.

De los contagiados, 2.394 se encuentran hospitalizados con síntomas de diversa entidad, 462 reciben cuidados intensivos y 1.060 se recuperan en cuarentena en sus propios domicilios.

“Esto no es un simulacro. No es el momento de buscar excusas, es el momento de ir a fondo", criticó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al fustigar, sin nombrarlos, a una “larga lista” de países que no hacen lo suficiente para luchar contra la epidemia.

Respecto a China, país en el que surgió la epidemia en diciembre, se tiende a la estabilización. Así, este viernes se reportaron 143 casos nuevos y 30 muertos, aunque se teme el riesgo de recontaminación a través de personas que vienen del extranjero: hubo 36 casos importados.

Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos aprobó un plan de emergencia de 8.300 millones de dólares para financiar la lucha contra el coronavirus en el país, donde lleva 12 muertos y más de 180 casos.

En California, las autoridades empezaron a examinar a los pasajeros de un crucero retenido en la costa. El “Grand Princess”, con 3.500 personas a bordo, pertenece a la misma empresa que el “Diamond Princess”, que estuvo varado frente a las costas de Japón y donde se registraron más de 700 contagios, seis de ellos mortales.

En Egipto, las autoridades detectaron 12 casos entre el personal a bordo de un crucero en el Nilo en el sur del país.