Embarazo adolescente: las mujeres que tienen hijos a temprana edad, con menos chances laborales

"Nunca pensé que iba a quedar embarazada. Era tan boba que pensaba que no me iba a pasar, que le pasaba a otras pibas más grandes”, dice Ana mientras intenta dormir a su hija Ema, de tan solo tres meses en brazos. Ana tiene 14 años y vive, además de con su pequeña, con sus padres y su novio Pablo. Se reconoce como una adolescente poco convencional, o “rara” como dice ella, porque se siente todavía “una nena” pero ya es madre. No es la única en su barrio de La Boca que quedó embarazada sin quererlo y a corta edad. Dice que su mundo cambió de la noche a la mañana sin avisarle: “fueron los meses más difíciles de mi vida. No estaba preparada para todo esto". Engordó, parió, dejó el colegio, de salir con sus amigos, de dormir y de bañarse todos los días para convertirse -en sus palabras- " en una teta con patas".